Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Spanien werde sich nach Einschätzung von Experten und der Bundesregierung in den nächsten Jahren zu einem der wichtigsten Lieferanten grünen Wasserstoffs nach Deutschland entwickeln. Der aus erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne hergestellte Wasserstoff solle vor allem die Dekarbonisierung der Industrie und bestimmter Bereiche des Verkehrssektors ermöglichen, wie der Branchenverband Zukunft Gas am Freitag erläutert habe.Der Bedarf in Deutschland sei riesig. Bis 2030 würden Experten davon ausgehen, dass mindestens jährlich 1,5 Millionen Tonnen grünen Wasserstoffs benötigt würden.Solche Mengen würden sich nicht ausschließlich in Deutschland herstellen lassen. "Langfristig werden erhebliche Mengen Wasserstoff nach Deutschland importiert werden müssen, da die Herstellung von grünem Wasserstoff in Deutschland naturgemäß begrenzt ist", habe das Ministerium auf Anfrage geschrieben. Etwa 50 bis 70 Prozent der künftig benötigten Mengen müssten importiert werden, schätze das Ministerium.Neben Spanien, dessen Produktionspotenzial 2030 auf bis zu drei Millionen Tonnen geschätzt werde, würden auch Australien, Chile, Marokko, die Vereinigten Arabischen Emirate oder die Ukraine als künftige Lieferanten grünen Wasserstoffs gelten. "Diese Länder haben ein hohes Potenzial für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und könnten den Grünstrom für die Wasserstoffproduktion zu sehr niedrigen Kosten erzeugen", zeige sich der Branchenverband überzeugt. Iberdrola in der Stadt Puertollano gerade einmal 3.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr unter Einsatz von Sonnenstrom. Zum Vergleich: Eine künftige Anlage von thyssenkrupp Steel für die Herstellung klimafreundlichen Stahls in Duisburg würde etwa 130.000 Tonnen des grünen Wasserstoffs benötigen.Im Mai 2022 habe Iberdrola zusammen mit dem norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel in Puertollano eine Produktionsanlage eingeweiht. Die Skandinavier hätten einen PEM-Elektrolyseur mit einer Leistung von 20 Megawatt geliefert. Groß angelegte Wasserstoff-Projekte wolle Iberdrola fortan auch mit dem US-Motorenhersteller Cummins realisieren - passend hierzu würden die Amerikaner eine Elektrolyseur-Gigafactory in Puertollano hochziehen. Die Eröffnung solle 2023 erfolgen.Spanien entwickle sich für Elektrolyseur-Hersteller wie Cummins oder Nel zu einem immer wichtigeren Absatzmarkt. Cummins sei kein reiner Wasserstoff-Play, profitiere allerdings durch die Übernahme von Hydrogenics vor einigen Jahren vom aufstrebenden Sektor - für konservativ ausgerichtete Anleger bleibe der Titel einen Blick wert. Wesentlich spekulativer ist die Nel-Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)