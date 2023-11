Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6686 EUR -0,30% (27.11.2023, 16:08)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,838 NOK +0,33% (27.11.2023, 15:59)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (27.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die neue Handelswoche sei verhalten gestartet und die wichtigsten Indices würden um ihre Eröffnungskurse pendeln. Die Anleger würden abwarten, da in den kommenden Tagen Inflationsdaten aus den USA und Europa anstünden. Auch bei der Nel-Aktie stehe eine wichtige Entscheidung an.Die Entwicklung über die vergangenen Monate sei bei der Nel-Aktie alles andere als erfreulich. Im Februar habe der Titel noch an der 19-NOK-Marke gekratzt. Inzwischen notiere das Papier unter 10,00 Norwegischen Kronen (NOK). Auch die Q3-Zahlen hätten die Börsianer zunächst nicht überzeugen können. Nach einigen Tagen hätten die Anleger dann allerdings das Zahlenwerk verdaut und es habe eine Erholung eingesetzt, denn es gebe auch positive Punkte.Nel verfüge über eine relativ komfortable Cash-Position in Höhe von knapp 3,8 Milliarden Kronen zum Ende des dritten Quartals 2023 (gut 321 Millionen Euro). Laut Nel-Firmenlenker Håkon Volldal "verbessern sich die Margen", was wiederum beweise, dass die neu umgesetzte Strategie allmählich echte Wirkung zeige.Bei der Nel-Aktie würden die Bullen hart an einer Erholung arbeiten. Die Stabilisierung oberhalb der 7-NOK-Marke sei ein erster wichtiger Schritt. Als nächstes Ziel auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erholung müsse der Widerstand bei der 9-NOK-Marke fallen.Risikofreudige Anleger können auf dieses Szenario setzen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Der Stopp befinde sich bei 0,53 Euro. (Analyse vom 27.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link