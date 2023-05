Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,2695 EUR +0,83% (16.05.2023, 19:51)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,68 NOK +1,63% (16.05.2023, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (16.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel entwickele sich definitiv in die richtige Richtung. Nach einer kurzen Konsolidierung habe das Papier am Dienstag die 200-Tage-Linie deutlicher hinter sich gelassen und geleichzeitig den nächsten Widerstand ins Visier genommen. Eventuell stehe in Kürze ein nachhaltiger Ausbruch bevor.Wie "Der Aktionär" am Vortag berichtet habe, habe sich die Nel-Aktie in der letzten Zeit im Dunstkreis der 200-Tage-Linie aufgehalten. Heute sei ihr gelungen, sich etwas stärker von der Marke zu entfernen: Nel sei mit 14,68 Norwegischen Kronen (NOK) aus dem Handel gegangen und habe damit 0,25 Kronen oberhalb des GD200 geschlossen. Außerdem habe die Aktie damit einen Tick über dem Widerstand bei 14,67 Kronen gelegen.Von einem nachhaltigen Ausbruch zu sprechen, sei noch zu früh. Dennoch sei die Wahrscheinlichkeit dafür gestiegen. Sollte aber auch der GD100 bei 15,14 Kronen überwunden werden können, wäre die Lage anders einzuordnen. Dann könnte die Aktie das Gap bei 16,12 Kronen schließen, das die Aktie Anfang März aufgerissen habe. Selbst in Euro habe sich die charttechnische Situation für Nel verbessert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: