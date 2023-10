Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,673 EUR -2,32% (18.10.2023, 09:00)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,816 NOK -1,26% (18.10.2023, 09:00)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (18.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Ausbleibende Großaufträge, hohe Aktivitäten bei Leerverkäufern, das herausfordernde Marktumfeld für defizitär wirtschaftende Wachstumstitel und die damit verbundene wachsende Skepsis unter den Analysten würden derzeit die Aktie von Nel belasten. Mit Thomas Mordelle von Bryan Garnier sei in dieser Woche ein weiterer Experte ins Lager der Bären gewechselt.Der Analyst habe Nel von "neutral" auf "sell" abgestuft und das Kursziel drastisch von 12,00 Norwegische Kronen auf lediglich 6,90 Kronen (0,60 Euro) zusammengestrichen. Bereits in den vergangenen Handelswochen hätten einige Experten ihre zuvor positiveren Einschätzungen zum skandinavischen Elektrolyse-Spezialisten revidiert."Wir erwarten, dass der europäische Sektor für grünen Wasserstoff unter Druck gerät, sich zu konsolidieren und effizienter zu werden", heiße es in der aktuellen Branchenstudie von Bryan Garnier. Die Ziele für grünen Wasserstoff würden demnach eher wirtschaftlich als politisch machbar sein. "Die Investitionsrahmen werden Projekte auf ihre Wirtschaftlichkeit und nicht nur auf ihre Kapazität hin prüfen", heiße es weiter.Das Umfeld für das norwegische Wasserstoff-Unternehmen und die dazugehörige Aktie seien derzeit herausfordernd. Frische Impulse könne Nel selbst am 25. Oktober verleihen. Dann wolle die Gesellschaft die Zahlen für das dritte Quartal vorlegen.Anleger agieren beim norwegischen Papier vorerst weiter mit Vorsicht und bleiben entsprechend an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link