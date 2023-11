Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,7002 EUR +1,18% (03.11.2023, 08:56)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,192 NOK +10,73% (02.11.2023, 16:28)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (03.11.2023/ac/a/a)



OsloKulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor kurzem sei die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens Nel auf ein neues Mehrjahrestief gerutscht. Nach Finanzvorstand Kjell Christian Bjørnsen hätten nun weitere Insider das vergünstigte Kursniveau genutzt, um Nel-Aktien zu erwerben. Inzwischen habe der Wasserstoff-Wert im freundlichen Marktumfeld wieder den Vorwärtsgang eingelegt.Neben CFO Bjørnsen habe nun die schwedische Aufsichtsrätin Charlotta Falvin zugeschlagen und 46.000 Nel-Aktien zum durchschnittlichen Kurs von 8,01 Norwegische Kronen (NOK; umgerechnet 0,68 Euro) gekauft. Zuvor habe Falvin keine Papiere des Wasserstoff-Unternehmens besessen.Auch Hans H. Hilde, CPO Electrolyser bei Nel, habe die Gunst der Stunde genutzt und seinen Bestand ausgebaut. Das Vorstandsmitglied habe am Donnerstag 10.000 Anteile zum durchschnittlichen Kurs von 8,014 Kronen (ebenfalls 0,68 Euro je Anteil) erworben. Hilde verfüge nun über 30.000 Aktien sowie 626.000 Optionen an dem norwegischen Wasserstoff-Player.Das Papier von Nel habe sich wieder merklich von den jüngsten Tiefständen nach oben abgesetzt. Für eine nachhaltige charttechnische Trendwende brauche es allerdings mehr positive Neuigkeiten, beispielsweise im Form neuer Aufträge oder vielversprechender Partnerschaften.Nach Ansicht des "Aktionär" ist es für einen Einstieg auf der Long-Seite beim spekulativen Wasserstoff-Titel noch etwas verfrüht, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link