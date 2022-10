Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1195 EUR +0,63% (19.10.2022, 09:12)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

11,675 NOK +0,30% (19.10.2022, 09:03)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (19.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Am morgigen Donnerstag (20. Oktober) werde der norwegische Wasserstoff-Spezialist seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal präsentieren. Anleger sollten sich erneut auf wenig berauschende vergangene drei Monate einstellen, rote Zahlen seien einmal mehr vorprogrammiert. Doch der Blick richte sich nach vorn.Die Analysten würden für das dritte Quartal einen Umsatz in Höhe von 236,3 Millionen Norwegische Kronen (22,7 Millionen Euro) erwarten, beim EBITDA werde mit einem Verlust von 213 Millionen Kronen (rund 20,5 Millionen Euro) gerechnet. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie dürfte ein Verlust von 0,12 Kronen eingefahren worden sein (0,01 Euro).Vor Kurzem habe Nel mit einem weiteren Großauftrag unter den Marktteilnehmern punkten können. Woodside Energy wolle ein großes Projekt in den USA mit Nel-Produkten realisieren.Trotz der jüngsten Order müsse Nel weitere Aufträge in dieser Größenordnung an Land ziehen, um dauerhaft eine Milliarden-Euro-Bewertung zu rechtfertigen. Darüber hinaus sei es auch wichtig, dass das Unternehmen solche Aufträge auch profitabel abarbeiten könne.Vor Kurzem wurde die Empfehlung des "Aktionär" bei 1,10 Euro ausgestoppt. Derzeit befindet sich das Papier auf der Watchlist, so Michel Doepke. (Analyse vom 19.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link