Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (28.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist habe am Mittwoch seine Zahlen zum vierten Quartal sowie den Geschäftsbericht für 2023 veröffentlicht. Sowohl beim Umsatz als auch EBITDA könne Nel die Markterwartung übertreffen. Darüber hinaus wolle das Unternehmen die Abspaltung seiner defizitär wirtschaftenden "Fueling"-Division vorantreiben.Im Schlussviertel habe Nel die Erlöse um 29 Prozent auf 534 Millionen Norwegische Kronen (NOK; 46,7 Millionen Euro) gesteigert, die Analystenschätzung habe sich hingegen nur auf knapp 442 Millionen NOK belaufen. Beim EBITDA hätten die Norweger einen Verlust von 106 Millionen NOK verbucht (Prognose: knapp 110 Millionen NOK) nach einem Fehlbetrag in Höhe von 216 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.Erwartungsgemäß habe sich der Auftragseingang im vierten Quartal rückläufig entwickelt. Hier habe Nel ein Minus von satten 81 Prozent hinnehmen müssen. Dadurch sei auch der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf nun 2,46 Milliarden Kronen (215 Millionen Euro) zurückgegangen.Positiv: Nel verfüge über eine Cash-Position in Höhe von 3,63 Milliarden NOK (294 Millionen Euro).Nel habe die niedrige Erwartungshaltung des Marktes mit den Zahlen zum vierten Quartal übertroffen. Fraglich sei jedoch, ob das Unternehmen im derzeitigen Umfeld für Wasserstoff-Aktien in der Lage sei, ein Spin-off der "Fueling"-Division inklusive Listing zu einem attraktiven Preis durchzuführen.Anleger warten die weiteren Entwicklungen beim norwegischen Wasserstoff-Play vorerst weiter ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 28.02.2024)