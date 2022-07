Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (01.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoffspezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Zum Start in die zweite Jahreshälfte 2022 finde ein Wechsel an der Spitze des Wasserstoff-Unternehmens Nel statt. Jon André Løkke übergebe - wie bereits einige Monate zuvor bekannt gegeben - an Håkon Volldal. Größere strategische Veränderungen stelle der neue Firmenlenker allerdings nicht in Aussicht."Ich habe mich lange auf diesen Tag gefreut", so der neue CEO von Nel, Håkon Volldal. "Nel ist ein spannendes Unternehmen mit einer glänzenden Zukunft, nicht nur nicht nur kommerziell, sondern auch als wichtiger Teil der grünen Energiewende."Volldal halte an der Strategie und den Ambitionen von Nel fest. "Wir werden unser Unternehmen und unser Technologieangebot weiterentwickeln, unsere Kunden bei der Dekarbonisierung ihrer Geschäfte unterstützen und unsere Position als Marktführer für grüne Wasserstofftechnologien beibehalten", zeige sich der neue Firmenlenker zuversichtlich.Der Wasserstoff-Titel ist aktuell kein Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link