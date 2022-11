Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,4245 EUR +1,71% (30.11.2022, 10:55)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,715 NOK +0,93% (30.11.2022, 10:40)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (30.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Wasserstoff sei ein globales Investmentthema. Längst sei Thailand auf den Zug aufgesprungen und kurbele die Erzeugung grünen Wasserstoffs in einem rapiden Tempo an. Dazu gehöre auch ein Milliardenvertrag mit ACWA Power, dem führenden saudischen Entwickler erneuerbarer Energien. Bei diesem Namen sollten Nel-Aktionäre hellhörig werden.Thailand habe sich verpflichtet, bis 2050 CO2-neutral zu werden und bis 2065 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Um diesen Plan umzusetzen, wolle das Land umweltfreundliche und grüne Unternehmen fördern. ACWA Power habe mit zwei thailändischen Staatsunternehmen (PTT und EGAT) eine Förderzusage über 7 Mrd. USD zur Entwicklung von grünem Wasserstoff in Thailand unterzeichnet. Jährlich sollten rund 225.000 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden. Das entspreche etwa 1,2 Mio. Tonnen grünem Ammoniak.Der Deal könnte auch Nel das Tor zu neuen Aufträgen aufstoßen. ACWA Power sei Teil der "Green Hydrogen Catapult Initiative", der auch der spanische Energiekonzern Iberdrola und der norwegische Düngemittel-Hersteller Yara angehören. Beide Konzerne würden in Sachen Elektrolyse u.a. auf die Technologie von Nel setzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: