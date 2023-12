Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6634 EUR -3,66% (06.12.2023, 09:29)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,766 NOK -5,38% (06.12.2023, 09:22)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (06.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Wasserstoff-Branche setze große Stücke auf den amerikanischen Markt. Um den Sektor allerdings nachhaltig anzuschieben, brauche es Rückenwind vonseiten der Politik. Ein durchgesickerter Entwurf sorge nun für erhebliche Zweifel und belaste Wasserstoff-Werte wie Nel oder Plug Power. Für zusätzlichen Druck sorge bei beiden Titeln eine Abstufung von Morgan Stanley.Doch zunächst ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen in den USA: Ein durchgesickerter Entwurf der Regeln des Finanzministeriums für Wasserstoff-Steuergutschriften im Rahmen des Klimagesetzes der Biden-Administration habe zu Warnungen geführt, dass die Anforderungen die junge Industrie stark behindern könne, berichte SeekingAlpha."Wenn dies zutrifft, wird die von der Biden-Administration vorgeschlagene Strategie zur Umsetzung dieser Bestimmungen nicht ausreichen, um diese neue Industrie in Gang zu bringen", zitiere die Seite die American Clean Power Association.Im US-Handel habe die Aktie von Plug Power bereits am Dienstag 11,7 Prozent eingebüßt. Weitere Kursverluste würden sich beim angeschlagenen Wasserstoff-Player indes am Mittwoch anbahnen: Die US-Bank Morgan Stanley senke den Wert auf "underweight" (vorher "equal weight"), das Kursziel werde von 3,50 Dollar auf lediglich 3,00 Dollar zusammengestrichen.Zu niedrige Steuergutschriften in den USA könnten sich als Hemmschuh für die aufstrebende amerikanische Wasserstoff-Industrie entpuppen. Noch sei es allerdings zu früh, um Rückschlüsse zu einzelnen Unternehmen wie Nel (Erweiterung der Produktionskapazitäten in den USA geplant) oder Plug Power zu ziehen.Unter dem spekulativen Duo erhält derzeit ganz klar die Aktie von Nel den Vorzug, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 0,53 Euro sichere nach unten ab. Bei Plug Power sollten Anleger weiter an der Seitenlinie verharren. (Analyse vom 06.12.2023)