Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,64 EUR +1,17% (12.12.2023, 08:36)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,446 NOK -2,79% (11.12.2023, 16:45)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nach der Beteiligung am US-Fahrzeugbauer Nikola trenne sich der norwegische Wasserstoff-Spezialist auch von seinen Anteilen an Everfuel. Ein Käufer für das Aktienpaket, immerhin sei Nel der zweitgrößte Aktionär von Everfuel gewesen, sei bereits gefunden und komme aus Japan. Nel stärke mit dem Verkauf seine Cash-Position.Konkret würden knapp 11,7 Mio. Everfuel-Aktien den Besitzer wechseln. Die Transaktion erfolge zum Kurs von 9,97 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 0,85 Euro), der deutlich über dem gestrigen Schlusskurs der Everfuel-Aktie von 9,10 NOK liege. Nel erhalte aus dem Verkauf einen Erlös i.H.v. 116,6 Mio. NOK (9,9 Mio. Euro). Aufkäufer der Anteile ist HyVC ApS, ein Unternehmen, welches sich im Besitz der japanischen Konzerne Itochu und Osaka Gas befinde.Dass sich Nel von der Everfuel-Beteiligung trenne, mache strategisch Sinn. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn die Norweger die Beteiligung zu noch höheren Kursen veräußert und somit einen höheren Erlös realisiert hätten. Auch wenn charttechnisch derzeit die Impulse fehlen würden, könnten mutige Anleger auf eine Trendwende beim Wasserstoff-Wert setzen. Ein Stopp bei 0,53 Euro sichere nach unten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2023)Börsenplätze Nel-Aktie: