Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,9372 EUR -2,27% (15.09.2023, 12:13)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

10,675 NOK -1,57% (15.09.2023, 11:59)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (15.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der DAX starte kraftvoll in den letzten Handelstag der Woche. Die Europäische Zentralbank habe dem DAX tags zuvor Leben eingehaucht und ihn auch auf Wochensicht ins Plus getrieben. Auch der Wasserstoff-Sektor erwache wieder und spannende Titel wie Plug Power oder Nel hätten zum Teil kräftig angezogen. So stehe es jetzt um die Aktien.Nach zehn Leitzinserhöhungen in Folge dürfte der straffe Zinserhöhungszyklus nach Einschätzung von Experten ein Ende gefunden haben. Anleger an den US-Börsen hätten am Donnerstag ihre Zurückhaltung abgelegt und bei Aktien zugegriffen. Am Aktienmarkt könnte es angesichts des großen Verfalls an den Terminbörsen vor dem Wochenende aber noch größere Schwankungen geben.Nel sei weiter fleißig und könne weiterhin Aufträge an Land ziehen. Trotz der weiteren Erfolge im operativen Geschäft habe die Aktie es in diesem Jahr nicht geschafft, sich nachhaltig zu stabilisieren.Aktuell würden die Bullen an einem neuen Rebound-Versuch an der psychologisch wichtigen 10-NOK-Marke arbeiten. Mit dem gestrigen Kursanstieg von 3,9 Prozent sei der Grundstein gelegt. Als Nächstes Ziel gilt es, den Widerstand an der 12-NOK-Marke anzugreifen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie.Seit dem Mehrmonatshoch im Juli bei 13,44 Dollar sei die Luft bei der Plug Power-Aktie raus gewesen. Aktuell versuche der Titel beim Support an der 8-Dollar-Marke einen Rebound zu vollziehen. Im gestrigen US-Handel hätten die Bullen ein starkes Zeichen gesendet, da der Kurs um 6,3 Prozent in die Höhe geklettert sei. Damit habe der Titel für den Moment einen weiteren Abverkauf verhindern können. Nun stehe der Widerstand an der 9-Dollar-Marke im Fokus. Gelinge hier der nachhaltige Ausbruch, werde ein erstes technisches Kaufsignal ausgelöst. (Analyse vom 15.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link