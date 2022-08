Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,5595 EUR +1,93% (24.08.2022, 08:46)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,085 NOK +4,00% (24.08.2022, 08:57)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (24.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Deutschland und Kanada hätten am Dienstag eine langfristige Kooperation für die Produktion und den Transport von Wasserstoff vereinbart. Und Nel aus Norwegen könnte einen Teil dazu beitragen: Laut Recharge solle die skandinavische Firma für eine Unternehmensallianz Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff liefern.Der angeschlagene Energie-Konzern Uniper habe eine Vereinbarung über die Lieferung von 500.000 Tonnen grünem Ammoniak - hergestellt mit erneuerbarem Wasserstoff - aus einem neuen Großprojekt an der kanadischen Atlantikküste ab 2025 unterzeichnet, so Recharge.Das norwegische Unternehmen Nel sei als Lieferant der Elektrolyseure an Bord, während KBR die Technologie für die grüne Ammoniakanlage liefere, heiße es. Damit hätten die Skandinavier bei einem weiteren Großprojekt ihre Finger im Spiel.Auf dem derzeitigen Kursniveau ist die Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden Euro allerdings kein Schnäppchen, so Michel Doepke. Dennoch bleibt "Der Aktionär" für den spekulativen Wasserstoff-Titel langfristig optimistisch gestimmt. (Analyse vom 24.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link