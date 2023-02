Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,489 EUR -3,78% (22.02.2023, 16:26)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

16,375 NOK -3,68% (22.02.2023, 16:12)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (22.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Am kommenden Dienstag lege der Wasserstoff-Konzern Nel die Zahlen für das vierte Quartal sowie das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Nel dürfte weiterhin Verluste schreiben, allerdings auch ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnen. Laut JPMorgan-Analyst Patrick Jones stehe eine weitere Kennzahl allerdings viel mehr im Fokus.So dürften sich Anleger nach Ansicht von Jones die Entwicklung des Auftragsbestandes genauer anschauen. Hier sollte das Wachstum einen Rekordwert erreicht haben, so der Experte. Ebenso dürfte das Segment Wasserstoff-Tankstellen sowie eine Expansion der Kapazitäten in den Fokus rücken. Das Kursziel habe Jones von 10 auf 11,60 NOK (Norwegische Kronen) erhöht und dies mit der Verlagerung seines Bewertungszeitraums bis Dezember 2024 begründet. Allerdings rate der Experte weiterhin zum Verkauf der Nel-Aktie.Das norwegische Unternehmen dürfte im vierten Quartal und im Jahr 2023 erneut rote Zahlen ausweisen. Langfristig ausgerichtete Anleger sollten sich davon aber nicht beunruhigen lassen. Schließlich würden die ehrgeizigen Expansionspläne, die Nel verfolge, viel Geld kosten. Der spekulative Wasserstoff-Wert bleibe aussichtsreich. Anleger sollten den Stopp bei 1,15 Euro beachten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2023)Börsenplätze Nel-Aktie: