Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,3005 EUR +2,20% (23.03.2023, 15:32)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,595 NOK 0,00% (23.03.2023, 15:19)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (23.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Vergangene Woche habe die Europäische Union Initiativen vorgestellt, die die Entwicklung der grünen Wasserstoffindustrie vorantreiben sollten. Als einer der größten europäischen Wasserstoff-Pure-Player dürfte davon auch die norwegische Nel profitieren. Entsprechend erfreut reagiere auch CEO Håkon Volldal.Konkret habe die EU in ihrem Net Zero Industry Act Elektrolyseure als eine entscheidende Technologie auf dem Weg zur Klimaneutralität identifiziert. Daher sollten EU-weit einheitliche Regeln eingeführt werden, um Genehmigungsverfahren für Elektrolyseur-Hersteller zu vereinfachen und zu beschleunigen. Darüber hinaus sollten bis 2030 40 Prozent des jährlichen EU-Bedarfs an Elektrolyseuren aus europäischer Produktion kommen.Håkon Volldal habe die EU-Maßnahmen begrüßt. Nel freue sich über die zahlreichen Initiativen, die einen attraktiven Investmentrahmen schaffen würden. Zwischen den Kontinenten herrsche ein harter Wettbewerb um die Spitzenposition für grüne Wasserstofftechnologie, so Volldal. Der Nel-Chef halte das Installationsziel für Elektrolyseure aus europäischer Produktion daher für eine gute Maßnahme.Die Pläne dürften Nel neue Aufträge bescheren. Langfristig würden die Aussichten für den Wasserstoff-Player ohnehin stimmen. Allerdings sei die Aktie bereits entsprechend hoch bewertet, weshalb Anleger den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten sollten.Charttechnisch bleibe die Lage derweil interessant, aktuell kämpfe das Papier mit der 200-Tage-Linie bei 14,49 Norwegischen Kronen. Ein nachhaltiger Sprung über diese Marke dürfte neues Potenzial freisetzen. Ein Stopp bei 1,15 Euro sichert vor etwaigen Verlusten ab, so Julian Weber von "Der aktionär". (Analyse vom 23.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link