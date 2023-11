Börsenplätze Nel-Aktie:



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (06.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der starken Vorwoche starte der DAX zum Wochenstart am Montag zunächst etwas ruhiger. Auch an der Wall Street würden die vorbörslichen Kursindikationen auf eine kleine Verschnaufpause hindeuten. Dank der deutlich besseren Stimmung würden auch die stark gebeutelten Wasserstoff-Aktien wie Nel und Plug Power zum Rebound ansetzen.Der starke November-Auftakt habe sich am Freitag an den US-Börsen mit einem weiteren Gewinntag fortgesetzt. Als Treiber hätten die monatlichen Arbeitsmarktdaten fungiert, die den Gedanken gestützt hätten, dass die US-Notenbank FED mit ihren Zinserhöhungen durch sei. Das sei besonders für kapitalintesive Tech-Titel wichtig, wozu auch die Wasserstoff-Papiere zählen würden.Zuletzt habe es eine Reihe von positiven Nachrichten bei Nel gegeben. Unter anderem hätten mehrere Personen aus der Führungsspitze eigene Anteile gekauft. In Kombination mit der freundlichen Stimmung und dem starken Rebound-Potenzial würden die Bullen nun zur Erholung ansetzen.Auch die Plug Power-Aktie habe sich mit bis zu 23 Prozent vom Jahrestief bei 5,58 Dollar deutlich gelöst. Auch hier sei ein erster Widerstand bei 6,54 Dollar geknackt worden - ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige Erholung. Auch hier müssten die Bullen zwingend das Jahrestief verteidigen, sollte es zu einem erneuten Test kommen. Spannend werde es noch einmal am Donnerstag, da das Unternehmen neue Zahlen melden werde. (Analyse vom 06.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link