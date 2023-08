Aktien der Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (24.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elektrolyseure seien unverzichtbar, um grünen Wasserstoff zu produzieren. In diesem Bereich gebe es nicht nur verschiedene Technologien, sondern auch viele Firmen, die sich vom Kuchen ein Stück würden abschneiden wollen. Sicherlich würden thyssenkrupp nucera, Nel und Plug Power zu den prominenten Vertretern gehören. Auch Sunfire aus Dresden wolle sich Marktanteile sichern, wie ein neuer Großauftrag untermauere.Die Gesellschaft, die nicht börsennotiert sei, solle einen Druck-Alki-Elektrolyseur mit einer Leistung von 100 Megawatt (MW) für eine Raffinerie in Europa liefern. "Wir sind bereit, Anlagen für industrielle Großprojekte zu liefern", sei Sunfire-CEO Nils Aldag überzeugt. "Die Unterzeichnung dieses Vertrages über 100 MW ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Wir arbeiten erstmalig mit einer führenden europäischen Raffinerie in einem kommerziellen Großprojekt zusammen."Sunfire - zu den Investoren würden unter anderem Neste aus Finnland und kein geringerer als Amazon gehören - werde die Anlage aus zehn Modulen zusammensetzen. Die Inbetriebnahme solle Anfang 2026 erfolgen. Spannend: Die Dresdener würden ihre Produktionskapazitäten ebenso wie beispielsweise auch der norwegische Wettbewerber Nel erweitern. Aldag stelle bereits für 2024 Produktionskapazitäten in Höhe von einem Gigawatt für die Alkali-Elektrolyseure in Aussicht.Ein Auftrag über 100 Megawatt sei ein Wort. Auch Plug Power und Nel würden sich weitere Order in dieser Größenordnung sichern wollen. Zuletzt seien allerdings größere Aufträge bei den beiden Sunfire-Wettbewerbern ausgeblieben. Die Flaute bei den großen Projekten belaste auch die Kurse der beiden gelisteten Elektrolyse-Spezialisten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.