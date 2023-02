Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (28.02.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der norwegische Konzern habe seine Zahlen für das vierte Quartal respektive Gesamtjahr 2022 vorgelegt. Die Erwartung der Analysten habe Nel im Schlussviertel beim Umsatz regelrecht pulverisieren können. Allerdings seien die Skandinavier beim EBITDA hinter der Prognose zurückgeblieben. Der Auftragsbestand habe mit mehr als verdoppelt werden können.Das Wachstum bei Nel habe sich im vierten Quartal beschleunigt. Darüber hinaus würden die Expansionspläne weitere Formen annehmen. "Der Aktionär" bleibe langfristig optimistisch gestimmt. Anleger sollten aber immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten. Der Stopp sollte bei 1,15 Euro platziert werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2023)Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:1,5455 EUR +4,43% (28.02.2023, 08:44)