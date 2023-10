Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neue Woche, frisches Jahrestief: Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens sei weiter auf der Suche nach einem tragfähigen charttechnischen Boden. Indes hätten die Analysten der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs ihre Erwartungen an Nel vor den Zahlen zum dritten Quartal gedämpft und das Kursziel reduziert.Goldman Sachs rate weiter zum Kauf, der faire Wert werde allerdings nun auf 11,00 Norwegische Kronen (NOK; 0,93 Euro) beziffert. Zuvor habe die Bank den Zielkurs bei 20 Kronen (1,69 Euro) gesehen.Am 25. Oktober werde Nel seine Q3-Zahlen vorlegen. Im Schnitt würden die Analysten einen Umsatz von 420,7 Millionen Kronen (36,1 Millionen Euro) und einen Fehlbetrag beim EBITDA von 139,1 Millionen Kronen (umgerechnet 11,8 Millionen Euro) erwarten.Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum habe Nel noch von Umsätzen in Höhe von 183 Millionen Kronen (15,5 Millionen Euro) und einem EBITDA-Verlust von 214 Millionen Kronen (18,2 Millionen Euro) berichtet.Die bestätigte Kaufempfehlung mit einem Kursziel deutlich über dem derzeitigen Kursniveau könne der Nel-Aktie zu Wochenbeginn keine positiven Impulse verleihen. Zur Stunde verliere der Wasserstoff-Wert weitere 5,3 Prozent auf 7,03 Kronen an Wert. Die Folge: Ein neues Jahrestief.Das allgemeine Marktumfeld mit hohen Zinsen und Anleiherenditen sei Gift für defizitär wirtschaftende Unternehmen wie Nel. Frische Impulse könnten die Norweger selbst mit ihrem Quartalsbericht am 25. Oktober verleihen.Anleger sollten mit Vorsicht agieren und vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 23.10.2023)