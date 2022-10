Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (20.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist habe mit den Zahlen zum dritten Quartal die Umsatzerwartungen der Analysten klar verfehlt, beim EBITDA habe Nel die Prognose in etwa treffen können. Dem entgegen stehe eine Vervielfachung des Auftragsbestands, der maßgeblich durch den Großauftrag im Juli beeinflusst worden sei.Im Berichtszeitraum habe Nel einen Rückgang beim Umsatz von 29 auf 183 Millionen Norwegische Kronen (17,6 Millionen Euro) verzeichnet. Analysten hätten jedoch ein Umsatzplus auf gut 236 Millionen Kronen (22,7 Millionen Euro) erwartet. Der EBITDA-Fehlbetrag in Höhe von 214 Millionen Kronen habe im Rahmen der Erwartungen (Schätzung: Fehlbetrag von 213 Millionen Kronen) gelegen.Begründet werde die schwache Ergebnisentwicklung mit hohen Verlusten im Fueling-Segment, schwachen Margen bei 2020/21 unterzeichneten Elektrolyse-Projekten sowie einem erhöhten Personalaufwand. Stark jedoch: Der Auftragseingang sei förmlich um 456 Prozent auf 775 Millionen Kronen (74,7 Millionen Euro) explodiert. Darin enthalten sei der im Juli eingefahrene Großauftrag im Gegenwert von 45 Millionen Euro.Aktuell befindet sich das Papier auf der Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link