1,0435 EUR -0,14% (10.07.2023, 10:07)



12,015 NOK -0,95% (10.07.2023, 09:52)



NO0010081235



A0B733



D7G



NEL



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (10.07.2023/ac/a/a)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um seine Technologien weiterzuentwickeln und Wasserstoff-Projekte zu realisieren, komme Nel des Öfteren in den Genuss von Fördergeldern. So auch in den USA: Das amerikanische Verteidigungsministerium habe der US-Tochtergesellschaft des skandinavischen Unternehmens frische Mittel zur Verfügung gestellt.Für die Beschleunigung der Entwicklung fortschrittlicher PEM-Elektrolyseure sowie kostengünstiger Wasserstoffspeicher- und Resilienz-Anwendungen erhalte Nel weitere 5,6 Millionen Dollar. Hierbei arbeite Nel mit dem Engineer Research and Development Center- Construction Engineering Research Laboratory (ERDC- CERL) zusammen.Die übergeordneten Ziele seien indes klar: Die Betriebs- und Kapitalkosten für PEM-Elektrolyseure sollten massiv fallen. Denn nur dann sei es langfristig möglich, grünen Wasserstoff derart günstig produzieren, damit der Energieträger auf Dauer wettbewerbsfähig sei.Bereits im Oktober 2022 habe Nel Fördergelder für das Entwicklungsprogramm kommuniziert. "Das Projekt verfügt auch über Optionen für eine zusätzliche Finanzierung", habe es in der damaligen Pressemitteilung geheißen. Diese Option sei nun offensichtlich ausgeübt worden.Es sei positiv zu werten, dass die amerikanische Tochtergesellschaft von Nel weitere Fördermittel erhalte, um die hauseigenen PEM-Elektrolyseur-Technologien effizienter zu gestalten. Allerdings habe das Unternehmen in den vergangenen Wochen kaum Großaufträge vermelden können. Vor kurzem sei die Wasserstoff-Aktie unter den Stoppkurs des "Aktionär"gerutscht. Spekulativ ausgerichtete Anleger setzen den spannenden Wert auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 10.07.2023)