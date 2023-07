Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1225 EUR +2,70% (13.07.2023, 09:22)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,57 NOK +1,09% (13.07.2023, 09:07)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (13.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel habe sich in den vergangenen Handelsmonaten nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ein Grund dafür seien sicherlich die weitgehend ausgebliebenen Großaufträge im zweiten Quartal. Dennoch sei nun für die US-Bank JP Morgan die Zeit für eine Hochstufung des Papiers gekommen.Das amerikanische Kreditinstitut habe Nel von "underweight" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel von 11,50 auf 12,00 Norwegische Kronen (NOK) angehoben. Das seien umgerechnet 1,07 Euro. Zur Einordnung: Der Wasserstoff-Titel habe an der Heimatbörse in Oslo am Mittwoch mit einem Plus von 2,05 Prozent auf 12,44 Kronen geschlossen.Erste Anzeichen der Besserung machten bei den europäischen Wasserstoffunternehmen Hoffnung auf eine Trendwende, habe JP Morgan-Analyst Patrick Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Nel notiere inzwischen am fairen Wert, während sich in den kommenden zwölf Monaten höhere Umsätze und Margen abzeichneten. Im Fokus stünden in der Branche weiter insbesondere politische und fiskalpolitische Entscheidungen.Trotz der Hochstufung bescheinige der JP Morgan-Analyst der Nel-Aktie derzeit kein Aufwärtspotenzial. Spekulativ ausgerichtete Anleger könnten auf eine positive Überraschung bei der Zahlenvorlage am 18. Juli setzen. Wichtig: Ein Stopp bei 0,90 Euro ist Pflicht, um größere Kursverluste zu vermeiden, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 13.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link