Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,02 EUR +2,41% (22.08.2023, 17:08)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

11,65 NOK +1,92% (22.08.2023, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (22.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Neben Elektrolyseuren biete das norwegische Wasserstoff-Unternehmen auch verschiedene Betankungslösungen an. Nel habe bereits über die Grenzen Europas hinaus u.a. in Südkorea und im US-Bundesstaat Kalifornien Wasserstoff-Stationen errichten können. Eine Zertifizierung stärket nun die Marktposition der Norweger in diesem Bereich.Demnach habe Nel die weltweit erste Zertifizierung von der unabhängigen Organisation Underwriters Laboratories of Canada (ULC) für seine Wasserstoff-Tankstelle erhalten. Das Unternehmen selbst bezeichne diese als "historischen Meilenstein" in der Wasserstoffbetankungsbranche womit ein neuer "Maßstab für Sicherheit, Qualität und Leistung" gesetzt werde.Die Zertifizierung spreche für Nel und seine Betankungslösungen. In den vergangenen Wochen seie jedoch nennenswerte Großaufträge ausgeblieben, sodass die Aktie in einem schwierigen Marktumfeld weiter nachgegeben habe. Auch wenn "Der Aktionär"langfristig für den Wert optimistisch gestimmt bleibe, sollten Neueinsteiger erst wieder positive Chartimpulse abwarten. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 0,95 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2023)Börsenplätze Nel-Aktie: