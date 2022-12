Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (27.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Bereits einen Tag nach dem Trading-Tipp vergangene Woche sei die Nel-Aktie um zwölf Prozent eingebrochen. Damit habe der Kurs seine Konsolidierungs-Formation aufgelöst und sollte nun seinen übergeordneten Abwärtstrend fortsetzen. Darauf deute auch das Setup hin, welches sich in den letzten Tagen gebildet habe.Exakt 12,56 Prozent habe die Nel-Aktie am 20. Dezember verloren und ein neues Monatstief bei 13,21 Kronen markiert. Dadurch habe sie ein Verkaufssignal erzeugt und die Hoffnung aus dem einjährigen Abwärtstrend auszubrechen vernichtet. Seitdem bilde das Chartbild eine bearishe Flagge aus, welche ein Anzeichen für weiter fallende Kurse sei.Dafür spreche auch, dass Nel unterhalb des GD50 bei 13,80 Kronen und dem GD200 bei 13,98 handle. Typischerweise teste die Nel-Aktie diese Hürden, bevor es weiter abwärts gehe.DER AKTIONÄR sei langfristig weiterhin von der Wasserstoff-Technologie überzeugt. Aus kurzfristiger Sicht gibt es allerdings noch Abwärtspotenzial, weshalb Trader an ihren Shorts festhalten sollten, so Michael Diertl. (Analyse vom 27.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link