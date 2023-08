Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die USA werde durch den Inflation Reduction Act (IRA) auch für Wasserstoff-Unternehmen immer interessanter. Kein Wunder, dass Elektrolyse-Spezialisten wie Nel aus Norwegen in den Vereinigten Staaten ihre Präsenz erhöhen und die Produktionskapazitäten ausbauen möchten. Schließlich gewinne das Thema Wasserstoff in den USA bereits jetzt an Dynamik.Wie BloombergNEF vor Kurzem berichtet habe, habe sich die Kapazität der angekündigten kohlenstoffarmen Wasserstoffprojekte ein Jahr nach Inkrafttreten des IRA fast verdoppelt, da Unternehmen wie Plug Power von den Steuergutschriften des IRA würden profitieren wollen. Der IRA biete Steuergutschriften für die gesamte saubere Technologiebranche, einschließlich Wasserstoff, heiße es weiter.Seit der Verabschiedung des IRA am 16. August 2022 habe die Wasserstoffprojektdatenbank von BloombergNEF einen Anstieg der angekündigten Kapazitäten für kohlenstoffarme Wasserstoffprojekte um 58 Prozent von 5,5 Millionen Tonnen auf 8,7 Millionen Tonnen pro Jahr verzeichnet.Die Kapazität von Projekten, die die Herstellung von "grünem" Wasserstoff durch Elektrolyse planen würden, sei im Vergleich zur Zeit vor dem IRA um 93 Prozent gestiegen, während die Kapazität von Projekten für "blauen" Wasserstoff, der thermochemisch aus Kohlenwasserstoffen hergestellt werde, um 46 Prozent zugenommen habe, so BloombergNEF.Plug Power und Nel seien auf große Order angewiesen, um auf einem nachhaltigen Wachstumspfad zu bleiben, Marktanteile zu sichern respektive auszubauen und die Margen weiter zu verbessern. Der IRA könnte hier positive Impulse verleihen. Insbesondere Plug Power habe zuletzt aber im Hinblick auf die Gewinnentwicklung massiv enttäuscht - Watchlist.Die Aktie von Nel erhält derzeit den Vorzug, Neueinsteiger sollten hier allerdings positive Chartimpulse abwarten. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 0,95 Euro, so Michel Doepke. (Analyse vom 25.08.2023)