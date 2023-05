Aktien von Hexagon Purus und VERBIO befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (23.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Bei der Hannover Messe im April 2024 solle es eine deutsch-norwegische Energiekonferenz geben. Das habe Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Oslo nach Gesprächen mit Norwegens Wirtschaftsminister Jan Christian Vestre gesagt. Schwerpunkt dieser Konferenz solle laut Staatskanzlei das Thema Wasserstoff sein.Die Öl-Nation Norwegen betrachte emissionsfreien oder zumindest emissionsarmen Wasserstoff als einen Energieträger mit gehörigem Potenzial, den Treibhausgasausstoß verschiedener Sektoren zu verringern, v.a. in der Industrie und im Verkehr. Deshalb wolle das skandinavische Land eine ganzheitliche Wertschöpfungskette aufbauen, die sich von der Herstellung des Wasserstoffes über dessen Verteilung bis zum Verbrauch erstrecke.Weil habe zuletzt für eine Wasserstoff-Pipeline zwischen Norwegen und Niedersachsen geworben. Anfang des Jahres habe es in einer Mitteilung von RWE geheißen, eine Wasserstoff-Pipeline zwischen Norwegen und Deutschland werde derzeit von den Unternehmen Gassco, Equinor und Dritten geprüft. Bis 2030 sollten nach den damaligen Plänen zunächst zwei Gigawatt und bis 2038 bis zu zehn Gigawatt Wasserstoff in Norwegen produziert und in die Leitung eingespeist werden. Wilhelmshaven in Niedersachsen gelte als ein möglicher Anlandepunkt dieser Pipeline. Entschieden sei dies allerdings noch nicht.Equinor und RWE dürften zur Realisierung auf einige Zulieferer angewiesen sein. Ein heißer Kandidat stamme aus Norwegen: Nel. Das Unternehmen könne auf der Halbinsel Herøya derzeit pro Jahr vollautomatisiert alkalische Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von 500 Megawatt vom Band rollen lassen.Norwegen könnte mittel- bis langfristig zu einem der wichtigsten europäischen Wasserstoff-Partner avancieren. Risikobewusste Anleger mit Weitblick könnten sich ein paar Stücke des Elektrolyse-Spezialisten Nel und des Wasserstoff-Hochdruckbehälter-Herstellers Hexagon Purus ins Depot legen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis: