Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6602 EUR -2,05% (05.10.2023, 15:53)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,606 NOK -0,96% (05.10.2023, 15:40)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (05.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Am Mittwochmorgen habe der DAX einen alarmierenden Stand von 14.948 Punkten erreicht, was das niedrigste Niveau seit März dargestellt habe. Diese bedenkliche Entwicklung sei durch anhaltende Zins- und Konjunktursorgen ausgelöst worden. Besonders Tech-Titel, zu denen auch der Wasserstoff-Sektor gehöre, hätten massiv an Wert verloren. Bei Plug Power und Nel seien nun diese Marken wichtig.Auch in den Vereinigten Staaten hätten der Dow Jones und der S&P 500 eine ähnliche Reaktion gezeigt und den tiefsten Stand seit Juni erreicht. Interessanterweise hätten die Technologiewerte an der NASDAQ eine spürbare Erholung verzeichnet.Die ohnehin gedämpfte Stimmung an den New Yorker Börsen habe jedoch eine unerwartete Wendung erhalten, als überraschend schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht worden seien. Diese Daten hätten vorerst die Katerstimmung vertrieben, insbesondere im stark kreditabhängigen Technologiesektor. Sie hätten auch den Effekt gehabt, die Zinsangst zu dämpfen. Obwohl andere Konjunkturdaten besser als erwartet ausgefallen seien, habe der Fokus der Anleger offensichtlich auf den Arbeitsmarktdaten gelegen. Diese würden eine besonders wichtige Rolle bei den Zinsentscheidungen der US-Notenbank FED spielen.Aus technischer Sicht sei die Aktie stark überverkauft (RSI-Indikator bei 24) und damit reif für eine Gegenbewegung. An der Unterstützung stünden die Chancen dafür gut, wie nachhaltig der Rebound sind werde, müsse sich dann aber erst noch zeigen. Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie, so Tim Temp von "Der Aktionär".Ähnlich übel zugerichtet sei das Chartbild bei der Plug-Power-Aktie. Nach dem Ausbruch unter das Jahrestief bei 7,44 Dollar setze aufgrund des technischen Verkaufssignal ein weiterer Sell-off ein. Am heutigen Donnerstag würden die Bullen um den Support an der 6-Dollar-Marke kämpfen. Auch hier sei der Chart aus technischer Sicht reif für eine Gegenbewegung. Allerdings sollten Anleger auch hier nicht in das fallende Messer greifen und eine nachhaltige Stabilisierung abwarten. (Analyse vom 05.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link