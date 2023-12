Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,5952 EUR -4,55% (13.12.2023, 09:00)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,376 NOK -0,94% (12.12.2023, 16:45)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (13.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag habe das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel die Stornierung eines großen Elektrolyseur-Auftrags bekannt gegeben. Doch die Chance, dass mit dem Kunden das geplante Projekt später als geplant realisiert werde, sei intakt. Denn die Mühlen würden beim Auftraggeber HyCC einfach etwas langsamer mahlen.Konkret handele es sich bei der Stornierung um einen 40-Megawatt-Vertrag, den Nel im Februar 2023 bekannt gegeben habe. Der Kunde HyCC habe damit das H2eron-Projekt realisieren wollen. Ursprünglicher Plan sei gewesen, dass die Anlage die Produktion im vierten Quartal 2025 aufnehme. Nun habe HyCC den Start des Vorhabens auf frühestens 2028 verschoben.Nel habe bisher keine Einnahmen für das Projekt verbucht, die Order sei allerdings Teil des kommunizierten Auftragsbestands. Laut den Norwegern mache die Order etwa 12,0 Millionen Euro davon aus. Zur Einordnung: Per Ende des dritten Quartals habe Nel auf Aufträgen im Gegenwert von ungefähr 241 Millionen Euro gesessen - 86 Prozent davon seien auf Elektrolyseur-Order entfallen.Nel und HyCC möchten indes ihre Partnerschaft fortsetzen. Diese beinhalte Gespräche über den Einsatz von alkalischen Elektrolyseuren in dem neu aufgestellten H2eron-Projekt, das eine Kapazität von 50 Megawatt vorsehe und damit zehn Megawatt mehr als ursprünglich vereinbare.Die Stornierung sei bitter, aber kein Beinbruch. Im Erfolgsfall könne Nel den ursprünglichen Auftrag um zehn Megawatt erweitern und eventuell sogar Konditionen mit besseren Margen durchsetzen. Dennoch müsse der Wasserstoff-Spezialist wieder auftragsseitig punkten, um die derzeitige Bewertung zu rechtfertigen.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 0,53 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 13.12.2023)