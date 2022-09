Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,136 EUR -2,66% (23.09.2022, 15:29)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

11,725 NOK -1,55% (23.09.2022, 15:21)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (23.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt gebe die Aktie von Nel abermals um knapp drei Prozent auf 11,56 Norwegische Kronen (1,13 Euro) an der Heimatbörse in Oslo nach. Damit notiere der Wasserstoff-Titel nur noch gut eine Krone über dem 52-Wochen-Tief bei 10,50 Kronen (1,03 Euro). "Der Aktionär" zeige auf, was die Analysten nun raten würden.Entgegen des Marktes werde Christopher Leonard von der Credit Suisse, zumindest was das Kursziel angehe, etwas optimistischer. Der faire Wert werde nun auf 10,70 Kronen beziffert (zuvor 10,00 Kronen), die Einstufung laute weiter "underperform". Völlig anderer Meinung seien die Analysten von Bernstein. Die Kaufempfehlung für die Wasserstoff-Aktie mit einem Kursziel von 17,00 Kronen sei bestätigt worden.Generell würden sich an der Aktie von Nel die Geister scheiden. Von den 26 bei der Nachrichtenagentur Bloomberg hinterlegten Analysten, die sich regelmäßig mit dem Wert befassen würden, würden acht zum Kauf raten. Sieben weitere würden den Titel mit "halten" einstufen, elf weitere würden den Verkauf der Anteile empfehlen.Auch der Stoppkurs des "Aktionär" bei 1,10 Euro rückt am Freitag näher. Unbedingt beachten, rät Michel Doepke. (Analyse vom 23.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link