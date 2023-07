Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1755 EUR +3,57% (18.07.2023, 08:54)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,565 NOK -0,83% (17.07.2023, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (18.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nel habe am Dienstag (18. Juli) die Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Einmal mehr hätten die Skandinavier - erwartungsgemäß - unter dem Strich einen Verlust ausweisen müssen, wenngleich der EBIT-Fehlbetrag höher ausfalle als erwartet. Dafür habe Nel die Umsatzprognose regelrecht pulverisieren können.Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um knackige 159 Prozent auf 475 Mio. Norwegische Kronen (umgerechnet 42,0 Mio. Euro) gestiegen. Analysten hätten nur 373 Mio. Kronen auf dem Zettel gehabt.Ebenfalls stark: In Q2 sei der Auftragseingang um 81 Prozent auf 428 Mio. Kronen geklettert, der Auftragsbestand habe per Ende des Berichtszeitraums mit 2.964 Mio. Kronen sogar 106 Prozent über dem Vorjahreszeitraum gelegen.DER AKTIONÄR habe spekulativ ausgerichteten Anlegern geraten, eine Trading-Position vor den Zahlen einzugehen. Auch wenn das Zahlenwerk in Gänze gemischt ausgefallen sei, dürfte das starke Umsatzwachstum die höheren Verluste kompensieren. Die Folge sollte eine positive Kursreaktion sein, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link