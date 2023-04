Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.



Wien (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel ASA habe für das erste Quartal 2023 einen Umsatzanstieg um 68% auf NOK (Norwegische Krone) 359 Mio. berichtet, womit die Analystenerwartungen von im Schnitt NOK 323 Mio. übertroffen worden seien. Der Auftragseingang habe mit NOK 580 Mio. um 105% höher als im Vergleichsquartal des Vorjahres gelegen. Das Auftragsbuch sei mit einem Volumen von NOK 2,9 Mrd. (+126% gegenüber Q1 2022) gut gefüllt.In der Profitabilität sei die gute Auftragsdynamik noch nicht sichtbar. Das EBITDA habe im Auftaktquartal 2023 bei minus NOK 121 Mio. nach minus NOK 152 Mio. im Vorjahr gelegen. Nach einem Gewinn von NOK 84 Mio. im ersten Quartal 2022 habe der Verlust im Berichtsquartal NOK 192 Mio. betragen. Während das Vorjahresquartal eine Wertzuschreibung von NOK 270 Mio. enthalten habe, habe im ersten Quartal 2023 eine Minderung in Höhe von NOK 76 Mio. zu Buche geschlagen.Der Cash-Bestand habe per Quartalsende NOK 4.621 Mio. nach NOK 3.940 Mio. im Vorjahresquartal betragen. Durch die private Platzierung von eigenen Aktien sei im Quartalsverlauf ein Cash-Zufluss in Höhe von NOK 1.609 Mio. generiert worden. Die Aktie von Nel ASA notiere aktuell rund 14% im Plus.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete "Verkauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Nel-Aktie. (Analyse vom 27.04.2023)