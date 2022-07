Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,30 EUR +1,01% (08.07.2022, 15:55)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,475 NOK +1,28% (08.07.2022, 15:40)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (08.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Nachrichtenlage bei der Nel-Aktie sei derzeit durchwachsen. Während sich der norwegische Elektrolyse-Spezialist eine exklusive Liefervereinbarung mit Pacific Energy habe sichern können, sei das jüngste Analystenrating eher ernüchternd ausgefallen. Nichtsdestotrotz habe die Nel-Aktie eine starke Woche hingelegt und stehe kurz vor einem Kaufsignal.Knapp 7% betrage im Moment das Wochenplus bei der Nel-Aktie. Dank dieser starken Entwicklung habe sie bereits zwei von drei massiven Hürden überwinden können. So sei der Titel am gestrigen Donnerstag über die seit Anfang März ausgebildete Abwärtstrendtrendlinie bei 13,20 NOK (Norwegische Kronen) sowie über die parallel dazu verlaufenden 50-Tage-Linie bei 13,21 NOK gesprungen. Gelinge jetzt auch noch das Break über die Horizontale bei 13,45 NOK, wäre das der Befreiungsschlag. Doch es sei Vorsicht geboten. Der Ausbruch sollte unbedingt unter deutlich zunehmenden Handelsvolumen stattfinden, da ansonsten die Gefahr eines Fehlausbruchs stark zunehme.Die Nel-Aktie habe zwar zuletzt unter dem Deal mit Pacific Energy profitieren können. Um die derzeitige Bewertung von rund 2 Mrd. Euro zu rechtfertigen, bedürfe es allerdings mehr dieser Meldungen oder nennenswerte Aufträge. Derweil sei die Nel-Aktie nur bei einem erfolgreichen Ausbruch über 13,45 NOK für Trader interessant, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.07.2022)Börsenplätze Nel-Aktie: