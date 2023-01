Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nel werde aller Voraussicht für ein großes Projekt in Deutschland Elektrolyseure liefern. Beim Auftraggeber handle es sich um HH2E, ein Unternehmen, welches bis 2030 eine installierte Leistung von vier Gigawatt in Deutschland erreichen wolle. Die Aussichten für weitere Aufträge für Nel seien gut.HH2E und Nel hätten einen Vertrag für die FEED-Studie unterzeichnet, der dem finalen Kaufvertrag vorausgehe. Die Norweger sollten dann Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von 120 Megawatt liefern. Das potenzielle Auftragsvolumen werde auf über 30 Millionen Euro beziffert."Unser ursprünglicher Plan, bis 2030 in Deutschland 4 GW grüne Wasserstoffproduktionskapazität aufzubauen, wird in rasantem Tempo umgesetzt und ist in greifbare Nähe gerückt", so Alexander Voigt, Mitgründer und Vorstand von HH2E. "Eine der Voraussetzungen für das Erreichen unserer Wachstumsziele ist die Verfügbarkeit von hochwertigen Elektrolyseuren in Europa, wie Nel sie liefern wird."Starke News von Nel, den die Anleger am Freitag mit einem Kursplus von gut sechs Prozent an der Heimatbörse in Oslo goutieren würden. DER AKTIONÄR bleibt für das Unternehmen langfristig zuversichtlich gestimmt, allerdings sollten Interessierte immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten, so Michel Doepke. (Analyse vom 06.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link