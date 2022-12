Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,392 EUR +1,68% (08.12.2022, 12:57)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,605 NOK +1,42% (08.12.2022, 12:48)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (08.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel: Stahl-Branche birgt erhebliches Potenzial - AktienanalyseMichel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Grünen-Politiker Katharina Dröge und Omid Nouripour würden die Transformation der Industrie durch neue Vorgaben beschleunigen wollen und eine Quote für sogenannten grünen Stahl fordern. Damit nehme der politische Druck zu. Ohnehin berge die Stahl-Branche erhebliches Potenzial für Elektrolyseur-Produzenten wie Nel oder ITM Power."Wir müssen Europa zum Leitmarkt für grüne Technologien machen", habe Fraktionschefin Dröge in einem Finanzmedium gesagt. Für diesen Prozess sei eine Quote zusätzlich zur finanziellen Unterstützung der Industrie sinnvoll - das erhöhe die Nachfrage.Besonders in der Stahl- und in der Chemieindustrie sollten durch Wasserstoffprojekte jährlich mehrere Millionen Tonnen CO2 (Kohlendioxid) eingespart werden. Ziel sei ein klimaneutrale Stahlproduktion - weg von der Kohle hin zu einer CO2-freien Herstellung. Vor allem "grüner" Wasserstoff, für dessen Herstellung Ökostrom eingesetzt werde, solle beim klimafreundlichen Umbau von Produktionsprozessen eine große Rolle spielen.Im Vergleich mit anderen Ländern müsse Deutschland bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien dringend aufholen, so Grünen-Parteichef Nouripour. Sonst bestehe die Gefahr, dass sich Industrien in anderen Ländern angesiedelt hätten und Jobs in Deutschland verloren gegangen seien. "Deshalb ist das klare Bekenntnis der Ampel zum schnellen Ausbau der Erneuerbaren so wichtig, es braucht einen Booster für Zukunftstechnologien."Die Stahl-Branche zähle zu den wichtigsten Absatzmärkten für Elektrolyse-Spezialisten. Nel und ITM Power könnten sich hier perspektivisch ein Stück vom Kuchen sichern."Der Aktionär" favorisiert zwischen den beiden Titeln die Aktie von Nel. Auch Hexagon Purus könnte mit seinen Hochdruckbehältern und -systemen einen wichtigen Beitrag zur notwendigen Wasserstoff-Infrastruktur leisten. Einzelinvestments im Pure-Play-Bereich bleiben spekulativ, wer breit gestreut investieren will, greift zum Indexzertifikat auf den E-Wasserstoff Europa-Index, so Michel Doepke. (Analyse vom 08.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link