Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6858 EUR +4,42% (16.10.2023, 18:15)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,898 NOK +3,84% (16.10.2023, 16:26)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (16.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Grüner Wasserstoff gelte als Energieträger der Zukunft und könnte die sektorübergreifende Dekarbonisierung nachhaltig vorantreiben. Elektrolyseur-Hersteller wie Nel wollten davon profitieren. Die Norweger seien indes Teil eines spannenden Projekts in Großbritannien, welches wasserstoffbetriebene Flugzeuge in die Luft bringen wolle.Nel arbeite dabei mit dem britischen Energiedienstleister Protium und Haskel (Spezialist für Wasserstoffkompressionssysteme) zusammen. Konkret handele es sich um das Projekt "HEART", welches zum Teil von der UK Research & Innovation Future Flight Challenge finanziert werde. Zunächst werde sich das Vorhaben laut einer Pressemitteilung von Protium auf Regionalflughäfen konzentrieren, wo die Entwicklung einer Betankungslösung für Flugzeuge mit 9 bis 19 Passagieren sowie einer Reichweite von 500 Meilen (knapp 805 Kilometer) erfolgen solle. Das Projekt diene dazu, die zunehmende Machbarkeit der grünen Wasserstofftechnologie in der Luftfahrt zu demonstrieren und die Regierungspolitik in diesem Sektor nachhaltiger zu gestalten.Es sei positiv zu werten, dass Nel an einem solchen Vorhaben teilnehme. Allerdings werde noch etwas Zeit ins Land gehen, bis das Projekt "HEART" auch Zählbares für Nel abwerfe. Größere Aufträge seien zuletzt indes ausgeblieben und hätten den Nel-Bären in die Karten gespielt.Für eine nachhaltige charttechnische Trendwende brauche es bei Nel neben größeren Aufträgen vorerst weiter mit Vorsicht agieren und entsprechend an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze Nel-Aktie: