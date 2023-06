Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,0995 EUR +5,42% (29.06.2023, 18:01)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,56 NOK +3,33% (29.06.2023, 16:27)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (29.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Bei den Aktien der beiden Wasserstoff-Player Nel und Plug Power sei es zuletzt heiß her gegangen. Top-News hätten dabei frische Impulse geliefert. Während Plug Power ein neues Projekt in der Nordsee entwickeln werde, könne sich Nel über eine positive Bernstein-Studie freuen. Die Aktien würden auf die Meldungen anspringen - doch welche sehe aktuell charttechnisch lukrativer aus?Nel habe gerade noch die Kurve gekratzt. Nachdem die Aktie seit über eineinhalb Jahren in einer immer engeren Seitwärtsrange geschwankt sei, sei sie zuletzt an das untere Ende der massiven Unterstützungszone zwischen 11,60 und 12,00 Norwegische Kronen (NOK) gerutscht. Doch auch dank des Newsflows sei der Rebound an dieser Marke geglückt.Damit werde es jetzt richtig spannend. Infolge der heutigen Aufwärtsbewegung stehe der Titel nun inmitten einer Volumen-Lücke. In der Regel würden diese Bereiche zügig durchlaufen. Die Chancen stünden damit gut, dass sich der Rebound bis an das nächste Volume-Peak, nahe der 50-Tage-Linie bei 13,70 NOK, fortsetze.Insgesamt sehe das Chartbild bei der Nel-Aktie im Moment ansprechender aus, da hier auf kurze Sicht mehr zu holen sein dürfte. Plug Power müsse hingegen erst die Widerstandszone zwischen 11,50 und 12,70 Dollar knacken, um weiteres charttechnisches Potenzial entfalten zu können. Trader solten sich bei beiden Werten an den Fahrplan halten.Wer bereits bei Nel investiert ist, bleibt dabei und beachtet den Stopp bei einem Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link