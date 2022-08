Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (11.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das skandinavische Wasserstoff-Unternehmen Nel habe schwache Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Sowohl der Umsatz als auch der Fehlbetrag beim EBITDA würden deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurückbleiben. Dem gegenüber stünden neue Expansionspläne, die Nel im Heimatland Norwegen umsetzen wolle.Zwar seien die Erlöse um zwölf Prozent auf 183 Millionen Norwegische Kronen (18,7 Millionen Euro) gestiegen. Allerdings hätten die Analysten einen dynamischeren Zuwachs auf 256,9 Millionen Kronen (umgerechnet 25,8 Euro) erwartet.Erfreulich: Der Auftragseingang sei um 61 Prozent auf 147 Millionen Kronen im zweiten Quartal gestiegen. Hierbei sei der größte Auftrag der Unternehmensgeschichte nicht berücksichtigt, da dieser erst im dritten Quartal verbucht worden sei. Die Order mit einem Auftragsgegenwert von 45 Millionen Euro könne sich im Wert sogar noch potenziell verdoppeln, so Nel-Chef Håkon Volldal.Weniger erfreulich seien die hohen Verluste, die Nel weiterhin schreibe. Der Verlust beim EBITDA in Höhe von 197 Millionen Kronen (20,1 Millionen Euro) übersteige den gesamten Umsatz im Quartal und auch den von Analysten in Aussicht gestellten EBITDA-Fehlbetrag von 143,1 Millionen Kronen (14,4 Euro).Die Zahlen von Nel hätten die Erwartungen der Analysten klar verfehlt. Positiv zu werten seien hingegen die Expansionspläne des Unternehmens, die allerdings auch mit hohen Investitionen verbunden seien."Der Aktionär" bleibt für den spekulativen Wert dennoch langfristig optimistisch gestimmt, so Michel Doepke. (Analyse vom 11.08.2022)