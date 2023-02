Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (07.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Unternehmens profitiere ebenfalls von der gestiegenen Risikoaffinität am Aktienmarkt und befinde sich seit Wochen im Aufwärtstrend. Zusätzliche Unterstützung erhalte die Nel-Aktie am Dienstag von Morgan Stanley. Die US-Bank habe ihr Kursziel für den Titel deutlich erhöht. Für Trader ergebe sich eine neue Chance. Die Nel-Aktie stehe kurz davor, das Juli-Hoch von 2022 bei 1,71 Euro zu überwinden. Sollte das gelingen, wäre der Weg bis 2,05 Euro geebnet, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.02.2023)Die Sendung mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:1,6665 EUR +4,19% (07.02.2023, 10:58)