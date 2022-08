Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,6195 EUR -0,83% (12.08.2022, 09:03)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

16,465 NOK +1,64% (11.08.2022, 16:27)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Alles in allem habe der norwegische Wasserstoff-Spezialist am Donnerstag schwache Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Die Aussichten für das Unternehmen würden aber stimmen und die Expansionspläne Form annehmen. Die Analysten von Goldman Sach hätten nach der Zahlenvorlage die Nelk-Aktie erneut unter die Lupe genommen.Die US-Investmentbank habe das Kursziel für Nel von 21 auf 20 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 2,04 Euro) gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Das entspreche wiederum einem Aufwärtspotenzial von gut 21%.Analystin Zoe Clarke habe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie angehoben, ihre Prognosen für diese Kennziffer für 2023 und 2024 jedoch reduziert. Die verfehlten Erwartungen an das zweite Quartal würden die Wachstumsaussichten des Wasserstoffherstellers nicht in Frage stellen, wie die starke Zunahme des Auftragsbestands belege."Der Aktionär" könne den Optimismus von Goldman Sachs teilen. Das Unternehmen sei aber auf dem derzeitigen Niveau mit einem Börsenwert von rund 2,5 Mrd. Euro kein Schnäppchen. Positiv zu werten würden hingegen die Expansionspläne des Unternehmens bleiben. "Der Aktionär" bleibe für den spekulativen Wert dennoch langfristig positiv gestimmt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link