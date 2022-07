Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nel habe in den letzten Jahren massiv in die Ausweitung seiner Kapazitäten investiert. Allmählich scheine sich die Strategie auszuzahlen: Am Montag könne das Unternehmen einen Rekordauftrag für alkalische Elektrolyseure über 200 Megawatt von einem langjährigen US-Kunden vermelden.Im Konkreten solle Nel Elektrolyseur-Stacks liefern, es handle sich dabei um einen Festauftrag im Gegenwert von über 45 Millionen Euro. Die Produktion und Lieferung solle zwischen Februar 2023 und Mitte 2024 stattfinden. In Abhängigkeit von einer laufenden technischen Studie könnte Nel auch die Möglichkeit erhalten, zusätzliche Ausrüstungen für das Projekt zu liefern, heiße es."Wir freuen uns sehr, den bisher größten Auftrag für Nel bekannt geben zu können. Dieses Projekt wird die Liefer- und Ausführungskapazitäten von Nel in großem Maßstab unter Beweis stellen und eine wertvolle Referenz für künftige Großaufträge sein", so der neue Nel-Chef Håkon Volldal. "Es wird einen erheblichen, positiven Einfluss auf die Finanzen von Nel, die Produkt- und Produktionskosten des Elektrolyseurs, die Technologieentwicklung und die Scale-up-Pläne haben."Die Nel-Aktie eignet sich weiterhin nur für den risikobewussten Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Vor einem Einstieg sollten allerdings weitere positive Chartimpulse abgewartet werden. (Analyse vom 18.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link