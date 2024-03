Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge. (14.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen verfolge ehrgeizige Expansionspläne und wolle auch in den USA seine Fertigungskapazitäten deutlich erweitern. Dass Nel ausgerechnet die USA wähle, verwundere nicht. Denn der Inflation Reduction Act (IRA) schaffe den Nährboden für Investitionen grüner Branchen. Davon profitiert Nel.Die Gesellschaft hat 75 Mio. USD vom US-Energieministerium und dem Bundesstaat Michigan an Fördermitteln für das neue Werk erhalten. Parallel dazu habe der Staat Michigan weitere 25 Mio. USD an direkter Investitionsunterstützung gewährt. "Die Unterstützung des Energieministeriums und des Staates Michigan ist entscheidend für die Realisierung unserer Fabrik, die neue grüne Industriearbeitsplätze schaffen und einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten wird", wisse Nel-Chef Håkon Volldal.Das US-Energieministerium habe mehreren Projekten, bei denen die Norweger involviert seien, finanzielle Unterstützung zugesichert (Nel beziffere die Gesamtsumme auf 90 Mio. USD). Dazu gehöre auch das Vorhaben, kostengünstige, saubere AEM-Elektrolyse durch Verständnis der Transporteigenschaften, Scale-up der Herstellung und Optimierung der Elektroden sowie ihrer Grenzflächen zu realisieren. Auch ein Projekt, welches auf das zirkuläre Recycling der Wasserstoffwirtschaft abziele, werde vom Staat unterstützt.Die Nel-Aktie könne indes von dem Geldregen der US-Regierung (noch) nicht profitieren. Der Wert notiere in der Nähe seiner Mehrjahrestiefs. Für eine nachhaltige Belebung des Wasserstoff-Titels bedürfe es v.a. einer verbesserten Auftragslage. Sowohl charttechnisch als auch fundamental würden daher weiter die Impulse für einen Einstieg auf der Long-Seite beim spekulativen Papier fehlen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link