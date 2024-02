Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,4235 EUR -1,51% (20.02.2024, 16:16)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

4,779 NOK -0,54% (20.02.2024, 16:02)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (20.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) fordere die Bundesregierung zu mehr Tempo beim Ausbau von Wasserstofftechnologien auf. Zwar seien bisher wichtige Grundlagen gelegt worden, nun gelte es allerdings, "mehr Tempo zu machen", habe Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des DVGW, am Montag in Berlin gesagt. Das würden sicherlich auch Pure-Player wie die Elektrolyse-Spezialisten Nel begrüßen."Perspektivisch ist es tatsächlich so, dass wir die Welt mit grünem Wasserstoff versorgen können, auch Europa könnte sich autark mit grünem Wasserstoff versorgen". Es sei aber noch ein weiter Weg, habe Linke gesagt.In den vergangenen Quartal hätten viele Wasserstoff-Unternehmen eher eine nachhaltig dynamische Auftragsentwicklung vermissen lassen. "Derzeit kommt die Branche nicht so schnell voran, wie wir es uns wünschen würden, aber es gibt Grund zum Optimismus, wenn man sich einige der Projekte ansieht, die in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt wurden", so Nel-Chef Håkon Volldal im Herbst 2023 beispielsweise in einem Interview mit der "Renewable Hydrogen Coalition".(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link