Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,09 EUR +1,07% (04.07.2023, 16:02)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,60 NOK -1,25% (04.07.2023, 15:47)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (04.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Aktie von Nel habe zuletzt ihre Erholung fortgesetzt. Um nachhaltig Schwung aufzunehmen, wäre ein schnellerer Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in bedeutenden Industrienationen wie Deutschland natürlich wichtig. Doch dies erfolge zu langsam. Daher habe nun der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gewarnt.BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae habe am Dienstag in Berlin gesagt: "Der Wasserstoffhochlauf in Deutschland ist zuletzt ins Stocken geraten." Es seien in den vergangenen Jahren keine nennenswerten Kapazitäten für die Wasserstofferzeugung aufgebaut worden. Grund seien viele regulatorische Unsicherheiten.Es würden konkrete Aussichten auf Geschäftsmodelle und entsprechende Investitionsanreize fehlen. Andreae habe die Bundesregierung aufgefordert, die nationale Wasserstoffstrategie bald fortzuschreiben. Wasserstoff werde aus Sicht des Verbands eine neue und eigenständige Säule des Energiesystems. Wasserstoff sei gut speicherbar, jederzeit abrufbar und vielseitig einsetzbar. Der schnelle Hochlauf sei auch deswegen notwendig, weil Deutschland technologisch eine Vorreiterrolle übernehmen könnte. Es bestehe allerdings die Gefahr, dass diese Technologieführerschaft verloren gehe, weil andere Weltregionen wie die USA "erheblich vorangehen" würden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link