Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1295 EUR +1,33% (21.04.2023, 15:02)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,245 NOK +0,34% (21.04.2023, 09:48)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (21.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Am kommenden Donnerstag (27. April) werde der norwegische Wasserstoff-Spezialist seine Bücher für das bereits abgelaufene erste Quartal veröffentlichen. Anleger könnten sich einmal mehr auf rote Vorzeichen auf der Ergebnisseite einstellen. Im Vorfeld bleibe JP Morgan indes skeptisch und habe das Kursziel für die Nel-Aktie vor Quartalszahlen von 11,60 auf 11,50 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 0,99 Euro) gesenkt und die Einstufung auf "underweight" belassen.Das Management von Nel gehe derweil davon aus, dass die Nachfrage nach Elektrolyseuren wachsen werde. Entsprechende Kapazitätserweiterungen seien geplant."Ich denke, dass es mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, Kapazitäten zu schaffen, als der Markt denkt. In Nels vollautomatischer Fabrik auf Herøya ist derzeit eine von vier möglichen Produktionslinien in Betrieb. Wir haben uns dazu entschlossen, die Kapazität in Norwegen zu verdoppeln. Damit können wir ab April ein Gigawatt pro Jahr an Nennleistung produzieren", so Nel-Chef Håkon Volldal vor wenigen Monaten gegenüber dem "Aktionär"..Zuletzt hätten bei der Aktie von Nel schlichtweg die Impulse gefehlt. Auch auftragsseitig hätten die Norweger in den zurückliegenden Wochen keine größeren Deals vermelden können. Die Nel-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: