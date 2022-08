Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,5565 EUR +0,10% (19.08.2022, 12:53)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,31 NOK +0,53% (19.08.2022, 12:43)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (19.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nach den Zahlen zum zweiten Quartal hätten sich zahlreiche Analysten erneut mit der Nel-Aktie beschäftigt. Die Experten von Berenberg passen würden in einer aktuellen Studie ihr Kursziel für das Papier des Wasserstoff-Spezialisten moderat nach unten angepasst. Das Kurspotenzial belaufe sich dennoch ausgehend vom aktuellen Kursniveau auf rund 25%.Laut Berenberg hätten die Q2-Ergebnisse unter den Erwartungen gelegen, entsprechende Anpassungen bei der kurzfristigen Umsatzprognose und der langfristigen EBIT-Margenannahme hätten die Experten nun berücksichtigt. Das Kursziel werde um 1 NOK (Norwegische Krone) auf 19 NOK (1,93 Euro) gesenkt. Die Einstufung laute weiter "buy".Die Großaufträge bei Nel seien angelaufen. "Wir rechnen in den nächsten 12 Monaten mit weiteren Aufträgen, da die EU weitere Wasserstoff-Finanzierungen ankündigt und in den USA eine Steuergutschrift von bis zu drei Dollar pro Kilogramm gewährt wird, die das Wachstum der dortigen Wasserstoffwirtschaft anregen dürfte", heiße es in der Berenberg-Studie. Derweil gehe der Ausbau der Produktion weiter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: