Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (30.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nel melde sich mit einem wichtigen Großauftrag zurück. Das Unternehmen solle insgesamt 16 Wasserstoff-Tankstellen nach Kalifornien liefern, womit das Ende 2022 kommunizierte Kapazitätsreservierungsabkommen endlich in einen Festauftrag umgewandelt werde. Besser spät als nie.Inklusive einer "Reservierungsgebühr" in Höhe von sieben Millionen Dollar beziffere Nel den Auftragsgegenwert auf etwa 24 Millionen Dollar, die Auslieferung der ersten Betankungsanlage werde für das vierte Quartal 2023 angepeilt. Bestellt habe die Stationen ein Energie-Unternehmen, welches Nel nicht namentlich nenne. Positiv: Nel sei eine Rahmenvereinbarung mit dem Kunden eingegangen, der weitere Aufträge für Wasserstoff-Betankungsanlagen abdecke"Dieser Vertrag spiegelt ein bedeutendes Engagement für Wasserstoff im Allgemeinen und für Nel im Besonderen wider", so Nel-Chef Håkon Volldal. "Dieser Rekordauftrag ist für unseren Geschäftsbereich Betankung von entscheidender Bedeutung und verstärkt die positive Dynamik in der gesamten Nel-Organisation, da wir unsere Strategie des "Bigger-Better-Focused" weiter umsetzen".Die nennenswerte Order sei gerade für das Segment "Fueling" von entscheidender Bedeutung. Es sei davon auszugehen, dass Nel hierbei - auch aufgrund der Reservierungsgebühr - besonders auf die Marge geachtet habe, um den zuletzt schwächelnden Bereich zu stärken.Um Haaresbreite habe die Nel-Aktie an der Marke von einem Euro gedreht und den dort platzierten Stopp des AKTIONÄR nicht gerissen. Der Auftrag habe bereits am Donnerstagabend für positive Impulse bei dem Wasserstoff-Titel gesorgt.Mutige Anleger nutzen das Niveau trotz schwachem Chartbild zum Einstieg, sollten allerdings den Stopp bei der psychologisch wichtigen 1,00-Euro-Marke belassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2023)