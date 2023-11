Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6392 EUR +0,16% (13.11.2023, 17:10)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,52 NOK +0,29% (13.11.2023, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (13.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Zu Beginn einer mit Konjunkturdaten gefüllten Woche habe dem Aktienmarkt am Montagnachmittag der Schwung für deutlichere Kursgewinne gefehlt. Anleger würden gespannt auf die neuen Daten warten, da diese wichtig für die weitere Notenbankpolitik seien. Gerade für Titel wie Nel sei das wichtig, da sie ohnehin seit Monaten unter Druck stünden.Der Wasserstoff-Sektor habe zudem eine Flut von negativen Nachrichten verkraften müssen. So habe Plug Power mit seinen enttäuschenden Zahlenwerk einen Crash erlebt und zugleich den gesamten Sektor verunsichert. Weiterhin belaste die Problematik mit der Marge.Auch die Nel-Zahlen hätten zuletzt nicht für einen Befreiungsschlag gesorgt. Anleger seien vorsichtig und der Titel komme bisher nicht aus dem Abwärtstrend heraus. Inzwischen notiere die Aktie so tief wie zuletzt im August 2019. Alleine in den vergangenen drei Monaten habe sich der Kurs halbiert. Damit sei der Chart reif für eine technische Gegenbewegung.Nach einer kurzen Rally zum Monatswechsel bis an den GD50 bei der 9-NOK-Marke sei Schluss gewesen und die Bullen hätten wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Mittlerweile sei der Titel wieder auf dem Weg zum Jahrestief bei 6,68 NOK. Falle diese Unterstützung, werde ein starkes technisches Verkaufssignal ausgelöst, was zu weiterem Abwärtsdruck führe.Auch wenn die Nel-Aktie zuletzt mit in Sippenhaft genommen worden sei, so sehe die fundamentale Lage bei den Norwegern besser aus als z.B. bei Plug Power. Anleger sollten die Nel-Aktie auf die Watchlist setzen und auf einen nachhaltige Bodenbildung warten, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2023)Börsenplätze Nel-Aktie: