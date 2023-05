Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,264 EUR +1,53% (15.05.2023, 21:40)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,445 NOK -0,34% (15.05.2023, 16:45)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (15.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die überraschend starken Zahlen zum ersten Quartal hätten der Nel-Aktie neues Leben eingehaucht. Rund 20 Prozent höher notiere der Kurs als noch vor Veröffentlichung der Ergebnisse. Seitdem konsolidiere das Papier, wobei eine Linie besonderes Augenmerk verdient habe. Sollte diese überwunden werden, könnte Nel die nächste Stufe zünden.Der norwegische Wasserstoffspezialist habe im Auftaktquartal sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA positiv überrascht und die durchschnittlichen Analystenschätzungen klar geschlagen. Besonders stark hätten sich Auftragseingang und -bestand mit einem prozentual dreistelligen Zuwachs entwickelt. Die Aktie sei daraufhin von 12,00 auf 14,00 Norwegische Kronen hochgeschossen.Seitdem aber pendle sie um die für langfristig orientierte Anleger wichtige 200-Tage-Linie, die am Montag bei 14,44 Kronen verlaufe. Sollte der GD200 nachhaltig überwunden werden, warte der GD100 bei 15,12 Kronen. Anschließend wäre theoretisch Platz bis zum Hoch von Anfang März bei 16,50 Kronen beziehungsweise im weiteren Verlauf bis zum Jahreshoch bei knapp 19 Kronen.Wer breit gestreut das Thema Wasserstoff spielen will, greift zum Indexzertifikat (WKN: DA0AA0) auf den E-Wasserstoff Europa-Index, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link