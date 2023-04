Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1885 EUR +0,64% (06.04.2023, 12:35)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,33 NOK -2,34% (05.04.2023, 13:06)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (06.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel habe zuletzt einen neuen Großauftrag an Land gezogen. Durch die Kooperation mit HH2E werde der Konzern ein großes Energieprojekt in Deutschland mitgestalten. Die Redaktion habe vor einigen Wochen mit Håkon Volldal, CEO des Unternehmens, über die positiven Margen aus den Aufträgen gesprochen."Der Aktionär" habe gefragt, ob die Margen positiv seien, wenn die Großaufträge abgearbeitet würden. "Ja, wir sind sehr zufrieden mit den Margen, die wir bei den neu abgeschlossenen Verträgen erzielen", so Volldal. "Die Einnahmen aus den Großaufträgen werden wir aber erst ab der zweiten Hälfte des Jahres 2023 realisieren. Es braucht Zeit, bis wir unsere Margen nachweislich verbessern können."Der Vertrag mit HH2E habe einen Wert von rund 34 Millionen Euro. "Eine der Voraussetzungen für das Erreichen unseres Ziels, bis 2030 mindestens eine Viertelmillion Tonnen RED-II-konformen grünen Wasserstoff in Deutschland zu produzieren, ist die ausreichende Verfügbarkeit von hochwertigen Elektrolyseuren in Europa, wie sie Nel liefern wir", so HH2E-Mitbegründer, Andreas Schierenbeck.Nel bleibe langfristig aussichtsreich, doch die Aktie stehe derzeit weiter unter Druck. Solange sich das Chartbild noch nicht deutlich aufgehellt hat, warten Anleger vorerst an der Seitenlinie, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link