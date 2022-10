Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (17.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen sei in den vergangenen Wochen deutlich unter die Räder gekommen. Der Wasserstoff-Konzern habe letzte Woche kurzzeitig eine wichtige Unterstützungsmarke gebrochen, aber habe diese im Tagesverlauf zurückerobern können. Charttechnisch betrachtet zeige sich in der Aktie folgendes Bild.Mit einer Abfolge von drei tieferen Hochs befinde sich Nel klar in einem Abwärtstrend. Dieser bestehe seit Ende 2021 und es gebe keine Anzeichen dafür, dass der Kurs diesen verlassen werde. Erst am Donnerstag habe die Aktie ein Verlaufstief bei 0,94 Euro gesetzt, der Wasserstoffhersteller sei dabei sogar kurz unter die Trendlinie gebrochen. Der Wochenschlusskurs von 1,03 Euro habe zudem unter den Tiefs aus Januar und Februar bei 1,05 Euro gelegen. Das sei als weiteres Verkaufssignal zu werten.Aus technischer Sicht sei ein tieferes Tief mittelfristig ein bearishes Signal. Es komme dennoch häufig zu Gegenbewegungen, die bis nahe an das vorangegangene Hoch laufen würden - Nel sei dafür ein Musterbeispiel. Es bestehe somit ein theoretisches Potenzial für eine Gegenbewegung bis 1,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: